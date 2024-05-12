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ضبط 12 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

كتب:

محمد بركات
12:21 م | الأحد 12 مايو 2024
دقيق- صورة أرشيفية

دقيق- صورة أرشيفية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية ،أسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالى 12 طن دقيق (أبيض، بلدي مدعم).

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