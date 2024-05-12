اعرف خطوات دفع قسط الفيزا البنكية من تطبيق إنستاباي

يقدم تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري الذي يعمل على التحويل النقدي بشكل لحظي العديد من الخدمات لعملاء البنوك، من بينهم خدمة تسديد البطاقات الائتمانية.

وذكر تطبيق إنستاباي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنَّه يمكن تسديد أو دفع قسط البطاقات الائتمانية من خلال الخطوات التالية.

خطوات دفع قسط الفيزا البنكية من تطبيق إنستاباي

- الضغط على تحويل النقود.

- ثم اختيار البطاقة.

- بعد ذلك كتابة رقم البطاقة المكونة من 16 رقما واسم صاحبها والمبلغ.

- سيظهر لك ملخص المعاملة، يجب التأكد من البيانات ثم الموافقة عليها.

- ويعمل تطبيق إنستاباي على إرسال إشارة لك للتذكير بموعد تسديد البطاقة في حال اختيار ذلك.

الحد الأقصى للتحويل النقدي اليومي والشهري

يُذكر أنَّ الحد الأقصى للمعاملات المالية على تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري يكون 70 ألف جنيه للمرة الواحدة و120 ألف جنيه حد خصم يومي من البنك الواحد، و400 ألف جنيه حد الخصم الشهري من البنك الواحد.