جداريات مترو الخط الثالث.. «القومية للأنفاق» توضح مميزاتها الفنية

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أنّ كل محطة نفقية لمترو الأنفاق لها سمة فنيّى مميزة نابعة من الألوان المستخدمة في اللوحات الجدارية التي يرسمها كبار الفنانين المصريين، موضحة أنّ جداريات الخط الثالث رسمها الراحل الدكتور محمد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة.

وأوضحت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنّه يتم تثبيت اللوحة الجدارية بطول 8 أمتار وارتفاع 5 أمتار بواقع 8 لوحات جدارية لكل محطة في الاتجاهين على امتداد الرصيف، متابعا: «اللوحة الجدارية الخاصة بكل محطة لها حكاية».

وأشارت إلى أنّ أبرز الجداريات جدارية محطة التوفيقية من الجزء الثالث للمرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، حيث تعد واحدة من العناصر الفنية التي تبرز دور ومكانة المرأة في المجتمعات، وتعكس تميزها وقوتها بأبعاد متعددة، وتعتبر الجدارية تعبيرا فنيا عن الهوية والتاريخ والتجارب التي مرت بها النساء عبر العصور، ويتجلى في جدارية المرأة تجسيد للقوة الروحية والعقلية والجسدية للمرأة وكذلك تميزها في المجالات المختلفة.

كما تعبر عن رغبة المرأة في تحقيق المساواة والعدالة والحرية وتعزيز مكانتها في المجتمع وتعتبر جدارية المرأة رمزا للتنمية والقوة والتأثير وتعبر عن تطلعاتها وتحدياتها وإنجازاتها في مجتمعاتنا وتسهم في تعزيز دورها ومكانتها في بناء عالم أكثر عدالة وتسامحا وتقدما.