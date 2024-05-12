في عيد ميلادها.. 13 مسرحية لم تعرض على الشاشة لـ عفاف راضي

تحتفل المطربة عفاف راضي اليوم الموافق 12 من شهر مايو بعيد ميلادها، وهي مطربة مصرية درست بالكونسرفتوار وعمرها 10 سنوات، وحصلت على البكالوريوس في الثامنة عشر من عمرها بتقدير عام امتياز، ثم بدأت في تحضير الماجستير والدكتوراه وحصلت عليهما في أكاديمية الفنون.

بدأت عفاف راضي مسيرتها الفنية من خلال العمل بأحد برامج الأطفال بالتلفزيون مع نهاية الستينات ومطلع السبعينات وقدمت عملاً سينمائياً واحدا يحمل اسم «مولد يا دنيا» عام 1975، وأدت دور «زبدة» إلى جانب الفنان محمود ياسين وعبدالمنعم مدبولي وتوفيق الدقن وغيرهم، كما شاركت في عمل درامي واحد أيضاً وهو «زمن الحلم الضائع» عام 1992.

وقدمت أيضاً المطربة عفاف راضي 13 مسرحية منها مسرحية «ياسين ولدي» عام 1971 والشخص عام 1982 وقامت بدور بائعة الورد، ومسرحية دنيا البيانولا عام 1974، وكانت أغلب المسرحيات التي تقدمها عفاف راضي لم تذاع على الشاشات.

أعمال مسرحية لم تعرض لعفاف راضي

وكشفت المطربة عفاف راضي في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي من خلال برنامجها الشهير معكم منى الشاذلي، عن الأعمال التي قدمتها ولم تعرض على الشاشات قائلة: «قدمت 13 مسرحية من ضمنها مسرحية قدمتها بدار الأوبرا على مرتين، كما قدمت عملاً آخرا للأطفال لم يعرض، وكانت آخر المسرحيات التي قدمتها إلى جانب الفنان الكبير نور الشريف هي مسرحية لن تسقط القدس ولم تعرض أيضاً».

مشوار عفاف راضي الفني

وتحدثت عن بداية مشوارها الفني موضحة أنها «منذ بدايتي في الغناء كنت شخص متميز بالكونسرفتوار، جعلني هذا أشارك في جميع الحفلات، وكان الملحن بليغ حمدي قد سمع صوتي وقال إنه يريد مقابلتي، ثم ذهبت له وبدأت بالغناء الأوبرالي والموشحات، ولحنت أغنية ردوا السلام التي قدمتها وكان متحمسا كثيراً ويتحدث عني بالصحف، كما أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان داعماً لي».