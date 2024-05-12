هل عدم وجود بصمة على إيصال الأمانة يجعله باطلا؟.. خبير قانوني يجيب

يتداول البعض إيصالات الأمانة لإثبات تسديد الديون أو الالتزامات المالية، ولكن ماذا لو لم يكن الإيصال مُمهورًا ببصمة من وقع عليه، هل يصبح باطلاً؟ ولإجابات على هذه الأسئلة، تواصلت «الوطن» مع إسماعيل فتحي المحامي بالاستئناف، الذي أوضح أنّ إيصال الأمانة لا يشترط فيه وجود بصمة من وقع عليه، فالمعيار الأساسي هو التوقيع.

وأضاف المحامي بالاستئناف البصمة تُعتبر شيئًا إضافيًا لا يُقلّل من حجية الإيصال أو يُضعف حقوق صاحب المال، مشيرًا إلى أنّ الطعن على إيصال الأمانة بالتزوير في حال وجود بصمة وتوقيع يستغرق وقتًا أطول، إذ أنه يتم فحصه من جهتين: الطب الشرعي للتأكد من تطابق التوقيع مع توقيع المتهم، ووزارة الداخلية قسم الأدلة الجنائية للتأكد من تطابق بصمة المتهم مع البصمة المسجلة لديها.