تراجع نسبي في إيرادات الأفلام بدور العرض.. حققت 1.8 مليون خلال 24 ساعة

سجلت إيرادات الأفلام المعروضة في السينمات، أمس، تراجعا نسبيا عن الإيرادات التي حققتها الأفلام أمس الأول، والتي بلغت مليونا و883 ألف جنيه عن أمس السبت مقابل 3 ملايين و393 ألف جنيه سجلتها يوم الجمعة، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وحقق فيلم السرب الذي احتفظ بالمركز الأول في قائمة الإيرادات لليوم الـ 11 على التوالي، إيرادات بلغت مليون 27 ألف جنيه، وهو الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج أحمد نادر جلال ويضم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية، ويليه في المركز الثاني فيلم شقو بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح، والذي حقق إيرادات تقدر بـ 454 ألف جنيه.

فاصل من اللحظات اللذيذة يحقق 357 ألف جنيه

وحقق الفيلم الكوميدي فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد إيرادات بلغت 357 ألف جنيه، ليأتي في المركز الثالث في قائمة الإيرادات، يليه في المركز الرابع والأخير فيلم عالماشي بطولة علي ربيع والذي حقق إيرادات بلغت 44 ألف جنيه.