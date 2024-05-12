«مستثمرو السياحة»: أعداد جيدة من السياح العرب سيزورون العلمين هذا الصيف

قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق جمعية مستثمرو السياحة الثقافية، إنّ القطاع السياحي المصري نجح خلال المشاركة بملتقى سوق السفر العربي الذي أقيم في دبي خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو الجاري في الترويج لزيارة منطقة الساحل الشمالي بصفة عامة ومدينة العلمين بصفة خاصة، لافتا إلى أن العديد من شركات السياحة العربية ولاسيما الخليجية منها ستنظم رحلات سياحية لمدينة العلمين خلال فصل الصيف الحالي خاصة خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2024.

القاهرة وشرم الشيخ والغردقة

وأضاف عبدالعال، لـ«الوطن»، إنّ غالبية شركات السياحة العربية أعلنت عن تنظيم رحلات إلى مصر، خلال الموسم السياحي الصيفي الحالي، متوقعًا أن تبدأ تلك الرحلات عقب انتهاء الموسم الدراسي في الدول العربية، مشيرًا إلى أنّ مدينة القاهرة الكبرى كانت على رأس المدن المصرية التي سيتم تسيير رحلات إليها من الدول العربية، خلال فصل الصيف الجاري، تليها شرم الشيخ والغردقة.

السياحة العربية

وأشار أمين صندوق جمعية مستثمرو السياحة الثقافية، إلى أنّ الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الدول العربية تمثل نحو 20% من إجمالي الحركة التي تستقبلها مصر سنوياً من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أنّ أهم ما يميز السائح العربي هو أنّه من ذوي الإنفاق المرتفع، فضلًا عن أنّه يُكرر زيارته لمصر أكثر من مرة في العام، إضافة إلى أنّ السياحة العربية عائلية ما يجعلها تتواجد بغالبية المدن السياحية المصرية.