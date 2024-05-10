«مستثمرو السياحة»: زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر من جنوب شرق آسيا خلال 2024

أكد إيهاب عبدالعال، أمين صندوق جمعية «مستثمرو السياحة الثقافية»، أن العام الجاري سيشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين من دول جنوب شرق آسيا لكل من الأقصر وأسوان والقاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك بعد المناقشات والاتفاقات المبدئية، التي تمت بين وكالات السياحة بتلك الدول وممثلي القطاع السياحي المصري الخاص، خلال معرض سوق السفر العربي الذي أقيم بدبي في الفترة من 6 إلي 9 مايو الجاري، لافتا إلى أن النقاشات كانت جدية، وتضمنت مناقشة التفاصيل الخاصة ببرامج زيارة مصر.

الرحلات قد تبدأ خلال الصيف

وأضاف «عبدالعال» في تصريحات لـ«الوطن» أن سياح دول جنوب شرق آسيا لديهم رغبة كبيرة في زيارة المدن الأثرية المصرية، موضحا أن الرحلات الوافدة من تلك الدول قد تبدأ خلال الموسم السياحي الصيفي الحالي، كما أن الفنادق وشركات السياحة المصرية لم ترفع أسعار برنامج زيارة مصر بالقياس بأسعار العام الماضي.

السياحة العربية

وأشار أمين صندوق جمعية مستثمرو السياحة الثقافية، إلى أن المشاركة المصرية بمعرض سوق السفر العربي بدبي، كانت إيجابية جدا، فيما حظي الجناح المصري بالمعرض بالعديد من الزيارات من وكالات سياحية من غالبية دول العالم، موضحا أن السياحة العربية ستكون أيضا حاضرة بقوة بمصر خلال الموسم السياحي الصيفي الحالي.