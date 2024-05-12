أشياء يجب مراعاتها عند طهي وتناول اللحوم تجنبا للأمراض.. اعرفها

اللحوم مصدر غني بالبروتين والمعادن الأساسية الضرورية لصحة الجسم، ولكن يمكن أن تُصبح مصدرًا للأمراض إن لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، لذا يقدم جهاز حماية المستهلك، في هذا التقرير، نصائح هامة تضمن سلامتك وصحتك عند طهي وتناول اللحوم خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

نصائح التعامل الأمثل مع اللحوم

وحدد الجهاز خلال نشرة توعوية له، نشرها عبر موقعة الرسمي بالتزامن مع قُرب عيد الأضحى المبارك، عدة نصائح، موجهًا بضرورة العمل بها عند طهي وتناول اللحوم، ترصدها «الوطن» خلال هذا التقرير، وجاءت كالتالي:

- غسل الأيدي جيداً قبل وبعد تداول اللحوم.

- الاهتمام بالنظافة أثناء ذبح الحيوانات وأثناء سلخ وتقطيع وتجميد وتداول اللحوم المذبوحة.

- تبريد أو تجميد اللحوم النيئة فور التقطيع.

- تقطيع اللحوم المُراد تجميدها قطع صغيرة التسهيل عملية التجميد.

- تقسيم اللحوم على كميات صغيرة تكفى طبخة واحدة لتجنب إذابة «فك» اللحوم ثم إعادة تجميدها.

- عدم وضع ملح الطعام على اللحوم قبل التجميد.

- عدم استخدام الأدوات المستعملة في تقطيع اللحوم (مثل السكاكين ولوحة التقطيع) إلا بعد غسيلها وتطهيرها قبل البدء في إعداد السلطات.

- الطهي الجيد للحوم خاصة اللحوم المفرومة والبرجر، والتأكّد أن درجة الحرارة قد تعدت 73 درجة مئوية في عمق أو منتصف قطع اللحم.

- التأكّد من أن الحساء (الشوربة) قد وصلت إلى مرحلة الغليان وأن لون عصارة اللحوم لم يعد وردي.

- لا تترك اللحوم المطبوخة في جو الغرفة قبل تناولها لفترة كبيرة لأنها بيئة مناسبة لتكاثر الميكروبات، بل احفظها بالتبريد في الثلاجة.