«حماية المستهلك» يوضح علامات فساد اللحوم.. احذرها

نبّه جهاز حماية المستهلك، المواطنين بضرورة توخي الحذر عند شراء وطهي اللحوم، موضحًا حالات فساد اللحوم الطازجة والمجمدة، موجهًا تحذيراته بشأن شرائها أو طهيها، تجنبًا للتعرض لحالات التسمم وحفاظًا على الصحة والسلامة العامة للمواطنين، تزامنًا مع قُرب موعد عيد الأضحى المبارك، وإقبال المواطنين على شراء اللحوم، وذبح الأضاحي.

مظاهر فساد اللحوم

وترصد «الوطن» خلال النقاط التالية، مظاهر العيش والفساد في اللحوم الطازجة والمجمدة، وفقًا للوارد في النشرة التوعوية الصادرة عن جهاز حماية المستهلك، وجاءت كالتالي:

بالنسبة للحوم الطازجة

- وجود تغير في الشكل الظاهري للذبيحة.

- وجود رائحة غير مقبولة للحم.

- ملمس الدهن يكون غير متماسك.

- بها رائحة تزنخ.

- عند الضغط على اللحم بالإصبع يترك أثرا غائرا.

- وجود لزوجة على سطح اللحم.

- وجود نمو فطري أو بقع خضراء على سطح اللحوم.

بالنسبة للحوم المجمدة

- وجود حروق تجميد.

- خروج سائل لزج من اللحم عند ذوبان الثلج.

- عند الضغط بالإصبع على اللحم يترك أثر غائر.

- وجود فطريات بيضاء أو سوداء اللون.

- وجود بقع خضراء على سطح اللحم.

- وجود رائحة غير مقبولة للحوم.

- وجود بقع خضراء اللون على اللحوم.