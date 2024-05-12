«التأمينات الاجتماعية» تنفي تسريب بيانات العملاء على «الدارك ويب»

نفي سامي عبدالهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تسريب أي بيانات تخص العملاء من قبل الهيئة.

تسريب البيانات على الدارك ويب

وقال «عبدالهادي» إنَّ واقعة تسريب البيانات التي حدثت خلال الشهور الثلاثة الماضية على الدارك ويب، لم تكن من خلالنا بدليل أن البيانات التي تسريبها كانت تتضمن أرقام هواتف ونحن ليس لدينا أرقام تليفونية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وذلك ردًا على سؤالا وجهه النائب عبدالمنعم أمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل بشأن واقعة تسريب بيانات ما يقرب من 85 مليون مواطن مصري على الدارك ويب وبيعها بـ3 آلاف دولار.

وأكّد نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنَّ الموازنة العامة للعام المالي الجديد، يقدر إجماليها بـ639 مليار جنيه، مقابل 576.1 مليار جنيه العام المالي الجاري ويقدر بند الأجور بـ4.3 مليار جنيه.

موازنة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

وقال «عبدالهادي» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، برئاسة النائب فخري الفقي، حول مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية – الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي عن العام المالي 2024-2025 إن الأعباء والخسائر بلغت 58.7 مليار جنيه، مقابل 69.9 مليار العام المالي الجاري.