حريق هائل يلتهم مركز تسوق ضخم في هولندا.. الدخان يغطي سماء البلاد (فيديو)

اندلع حريق صباح اليوم في مركز تسوق ضخم يضم 1400 متجر ومنفذ خدمات في منطقة بيالوليكا بالعاصمة البولندية وارسو، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

حريق في بولندا

وقال مسؤول في فرق الإطفاء إن أكثر من 80% من مركز الحريق اشتعلت فيه النيران، وأن 50 فريقًا ينفذون عمليات الإنقاذ، بما في ذلك خبراء في الإنقاذ الكيميائي والبيئي.

أظهرت لقطات بثتها قناة (تي في إن 24) دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد فوق المنطقة.

Pożar hali w Warszawie. Film. Wawa Hot News 24 pic.twitter.com/Ui7RM2n9Nm — Remiza.pl (@remizacompl) May 12, 2024

صرح متحدث باسم الشرطة لوكالة (بي إيه بي) للأنباء أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

A massive fire is raging in one of the shopping centers in Warsaw.



An extensive complex with 1400 shops and service points is on fire.



The roof structures have collapsed. People have been evacuated. pic.twitter.com/cvH5W5I10h — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) May 12, 2024

فريق الإطفاء يسيطر على الحريق

وأجلت السلطات زوار المتجر وسكان المباني المجاورة، وتم إغلاق الطرق المحيطة بالمبنى.

يُعتبر المركز واحدًا من أكبر المراكز التجارية في بولندا، ويضم مقاهي ومراكز خدمات.

وتمكّنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المباني المجاورة.