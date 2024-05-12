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حريق هائل يلتهم مركز تسوق ضخم في هولندا.. الدخان يغطي سماء البلاد (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
02:18 م | الأحد 12 مايو 2024
حريق في بولندا

حريق في بولندا

اندلع حريق صباح اليوم في مركز تسوق ضخم يضم 1400 متجر ومنفذ خدمات في منطقة بيالوليكا بالعاصمة البولندية وارسو، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

حريق في بولندا

وقال مسؤول في فرق الإطفاء إن أكثر من 80% من مركز الحريق اشتعلت فيه النيران، وأن 50 فريقًا ينفذون عمليات الإنقاذ، بما في ذلك خبراء في الإنقاذ الكيميائي والبيئي.

أظهرت لقطات بثتها قناة (تي في إن 24) دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد فوق المنطقة.

صرح متحدث باسم الشرطة لوكالة (بي إيه بي) للأنباء أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

فريق الإطفاء يسيطر على الحريق

وأجلت السلطات زوار المتجر وسكان المباني المجاورة، وتم إغلاق الطرق المحيطة بالمبنى. 

يُعتبر المركز واحدًا من أكبر المراكز التجارية في بولندا، ويضم مقاهي ومراكز خدمات.

وتمكّنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المباني المجاورة.

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