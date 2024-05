حريق هائل يلتهم مركز تسوق ضخم في هولندا.. الدخان يغطي سماء البلاد (فيديو)

اندلع حريق صباح اليوم في مركز تسوق ضخم يضم 1400 متجر ومنفذ خدمات في منطقة بيالوليكا بالعاصمة البولندية وارسو، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وقال مسؤول في فرق الإطفاء إن أكثر من 80% من مركز الحريق اشتعلت فيه النيران، وأن 50 فريقًا ينفذون عمليات الإنقاذ، بما في ذلك خبراء في الإنقاذ الكيميائي والبيئي.

أظهرت لقطات بثتها قناة (تي في إن 24) دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد فوق المنطقة.

صرح متحدث باسم الشرطة لوكالة (بي إيه بي) للأنباء أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

