ارتفاع معدل توريد القمح لأكثر من 221 ألف طن في 37 شونة بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار استقبال محصول القمح خلال موسم التوريد بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن معدل توريد القمح في الدقهلية ارتفع إلى نحو 221 ألفا و335 طنا حتى الوقت الحالي ومنذ اليوم الأول للتوريد في 15 أبريل الماضي.

ارتفاع معدل توريد القمح في الشون والصوامع بالدقهلية

توريد القمح في 37 صومعة بالدقهلية

وأضاف أن المساحة المنزرعة من القمح هذا الموسم بلغت 252 ألفا و292 فدانا، والمتوقع توريده 400 ألف طن بالدقهلية في إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح الذي يتم توريدة 37 موقعا بسعة تخزنية 289 ألف طن.

سعر إردب القمح في الدقهلية

وأوضح أن سعر الأردب في التوريد 2000 جنيه للقمح درجة 23 ونصف، و1950جنيها لإردب القمح 23 درجة، و1900جنيه لإردب القمح درجة 22 ونصف، ويتم السداد خلال 48 ساعة.