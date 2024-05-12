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«القومي للمرأة» يطلق حملة توعوية إذاعية للتوعية بقضايا المرأة والمجتمع

بصوتي صفاء أبو السعود والدكتور علي جمعة

كتب:

حبيبة فرج
03:27 م | الأحد 12 مايو 2024
المجلس القومي للمرأة

المجلس القومي للمرأة

يطلق المجلس القومي للمرأة، غدا، حملة إعلامية توعوية بقضايا تمكين وحماية المرأة بشكل خاص وقضايا الأسرة والمجتمع بشكل عام، تقدمها الفنانة الكبيرة صفاء أبوالسعود، من خلال مجموعة مواقف درامية قصيرة تتناول أهم قضايا المرأة والمجتمع.

كما تتضمن الحملة مجموعة رسائل توعوية بصوت الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية.

وتبث الحملة على المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر استماعًا ووصولًا إلى المستمعين، علاوة على نشرها على منصّات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمجلس.

وتناقش الحملة العديد من القضايا مثل زواج القاصرات والتحرش والابتزاز الإلكتروني والطلاق وترشيد الاستهلاك، وغيرها من القضايا التي تهم المرأة والأسرة والمجتمع.

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