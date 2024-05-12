غرفة السياحة تحدد موعد بدء موسم العمرة المقبل

كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أنّ السعودية ستبدأ موسم العمرة المقبل 1446 هجريا فور انتهاء موسم الحج الحالي، لافتا إلى أنّ وزارة السياحة والآثار لم تحدد حتى الآن الموعد النهائي لبدء رحلات العمرة بالنسبة للمصريين في الموسم الجديد، ويُتوقع بدء رحلات العمرة للمصريين خلال العام الهجري الجديد مبكرا في ظل انتهاء شركات السياحة من إجراءات وتعاقدات موسم العمرة الجديد.

بوابة العمرة المصرية

وأضاف لـ«الوطن» أنّه رغم انتهاء موسم العمرة رسميا للمصريين نهاية شهر شوال الماضي إلا أنّ بوابة العمرة المصرية الإلكترونية لا زالت تعمل لإصدار الرقم التعريفي «الباركود» للمسافرين إلى السعودية بتأشيرات يستوجب السفر بها الحصول على باركود، مشيرا إلى أنّ بوابة العمرة المصرية تعمل طوال العام .

مليون مواطن سافروا عبر بوابة العمرة منذ سبتمبر الماضي

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنّ عدد المصريين الذين سافروا إلى السعودية عبر بوابة العمرة منذ سبتمبر الماضي حتى الآن بلغ نحو مليون مواطن، منهم 700 ألف بتأشيرة عمرة والباقي بتأشيرات زيارة شخصية أو سياحية.