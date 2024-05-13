بملعقة واحدة.. خلطة للتخلص من البصمات على المرايا والزجاج دون تكلفة

كثير من السيدات يعانين من مشكلة تراكم البقع على المرايا والزجاج، بسبب بصمات الأصابع التي تشوه مظهرها، وتظل تجرب الكثير من المساحيق والمواد الكيماوية لتنظيفها، لكنها لا تعرف أنه للتخلص من البقع هذه، يمكن استخدام خليط بملعقة واحدة من مواد طبيعية، لإزالة البصمات التي تلحق بالمواد الزجاجية.

طريقة تنظيف المرايا

يمكن تنظيف المرايا عن طريق وضع ربع كوب من الصابون السائل مع ملعقة من الخل ونصف لتر من الماء، إذ يعمل الخليط على إزالة البصمات والقاذورات التي تلحق بالمرايا والزجاج، ونقدم لكم الطريقة بحسب ما نشرته «سبوتينك» عن مجلة «foodndtv» المتخصصة في الصحة:

المقادير:

صابون سائل.

خل.

ماء.

قطعة قماش.

الخطوات:

يناسب خليط الخل والماء تنظيف المرآة.

اخلطي المقادير وقلبيها جيدًا.

فرغيها في زجاجة بخاخة.

رشي المزيج على المرايا وامسحيها بالقماش.

تنظيف المرايا بمكونات بسيطة

المقادير:

صابون سائل.

نصف لتر ماء.

خل أبيض.

من الممكن إضافة عصير الليمون.

طريقة التنظيف:

ضعي المكونات في وعاء بحجم مع الماء الدافئ.

ضيفي ملعقة كبيرة من الصابون.

ضيفي الليمون ونصف الكوب من الخل.

اخلطي المكوّنات معًا.

اغمسي بهما قطع القماش.

كرري ذلك كثيرًا مع عصرها للحصول على النتيجة المرغوبة، وطبقي ذلك على الزجاج.

طريقة أخرى للتخلص من البصمات

المقادير:

صابون سائل.

خل.

ماء.

كحول طبي.

فرشاة الأسنان.

بيكربونات الصوديوم.

طريقة التنظيف: