أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة.. اعرف عيار 21 بكام

سجل جرام الذهب عيار 21 الآن في سوق الصاغة 3125 جنيها، وفقًا لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب، وترصد «الوطن» أسعار الذهب الآن بمحلات الصاغة المصرية وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 3571 جنيهًا للشراء و3548 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة 3125 جنيها للشراء و3105 جنيهات للبيع.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة المصرية، 2679 جنيهًا للشراء، 2662 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن 2083 جنيهًا للشراء، و2069 جنيهًا للبيع.

ووصل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحلات الصاغة 25000 جنيه.