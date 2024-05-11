سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 11-5-2024 في محال الصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 11-5-2024 بمصر، حالة من الاستقرار في محال الصاغة المصرية، خلال التعاملات الحالية، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3140 جنيها للبيع، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

ترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 11 مايو 2024، في محال الصاغة بمصر، خلال بداية التعاملات اليومية، وفق آخر تحديث للأسعار المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 3583 جنيها للبيع، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الذهب

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحال الصاغة دون مصنعية، نحو 3140 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحال الصاغة دون مصنعية، نحو 2687 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحال الصاغة دون مصنعية، لنحو 2090 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم بمحال الصاغة، نحو 25 ألفا و80 جنيها للبيع، بينما سجلت الأونصة الذهبية 2358 دولارا للبيع.