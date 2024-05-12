«الأوقاف» تعلن افتتاح 12 مسجدا الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 12 مسجدًا يوم الجمعة المقبل منها 7 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023م حتى تاريخه 973 مسجدًا منها 757 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و216 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 17 / 5 / 2024م نحخو 11995 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و363 مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف أسيوط

1. مسجد الدلاوات – الشامية – ساحل سليم

مديرية أوقاف البحيرة

2. مسجد الرحمة – قرية ششت الأنعام – مركز إيتاي البارود

3. مسجد الرحمة – عزبة حبيب – نديبة – مركز دمنهورمديرية أوقاف المنيا

4. مسجد الحول – عزبة الحول – قرية صفانية – العدوة

5. مسجد الرحمن – عزبة مهني – مركز المنيا

6. مسجد الرحمن – قرية بان العلم – العدوة

مديرية أوقاف قنا

7. مسجد الدرب الجديد – بالدرب - نجع حمادي

ثانيًا: مساجد الصيانة

مديرية أوقاف دمياط

1. مسجد 77 – رأس البرمديرية أوقاف البحيرة

2. مسجد العسجي – قرية الملقة – مركز كفر الدوار

مديرية أوقاف المنيا

3. مسجد آل عويضة – ماقوسة - المنيا

مديرية أوقاف القليوبية

4. المسجد الشرقي – شلقان – القناطر الخيرية

مديرية أوقاف بني سويف

5. مسجد الوحدة المحلية - ببا