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«أوقاف دمياط» تفتتح 24 مسجدا جديدا وتوزع 30 ألف شنطة غذائية في 2023

كتب:

رؤى ممدوح
11:38 ص | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
إنجازات وزارة الأوقاف

إنجازات وزارة الأوقاف

رفعت مديرية أوقاف دمياط شعار «الدعوة والإعمار» في عام 2023، إذ حققت عددًا من الإنجازات في هذين المجالين، وفق ما ذكرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أبرزها:

- افتتاح 24 مسجدًا جديدًا أو محسنًا، منها 10 مساجد جديدة و14 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة وتطويرًا.

عقد ألف حلقة تحفيظ للقرآن الكريم

- عقد 1000 حلقة تحفيظ للقرآن الكريم، منها 1827 حلقة على مستوى الجمهورية و312 حلقة في التحفيظ عن بُعد.

- توزيع 30 ألف شنطة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.

دعم قيم المواطنة والتعاون

وتهدف هذه الإنجازات إلى نشر تعاليم الإسلام السمحة، ودعم قيم المواطنة والتعاون، وتنمية المجتمع.

وأوضحت مديرية أوقاف دمياط، أنَّ هذه الإنجازات جاءت بفضل الدعم المستمر من وزارة الأوقاف، وجهود العاملين بالمديرية، وتعاون المواطنين.

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