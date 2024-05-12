نقيب المحامين: وقف القيد بالنقابة ليس له علاقة بأكاديمية المحاماة

شارك عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، في افتتاح الدورة السابعة من معهد محاماة المنوفية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وماهر حمودة نقيب المنوفية، وأعضاء مجلس نقابة المنوفية الفرعية.

الجمعية العمومية للمحامين

تقدم ماهر حمودة، نقيب محامي المنوفية، بالتهنئة إلى عبدالحليم علام، لفوزه بمنصب نقيب المحامين، وحصوله على ثقة الجمعية العمومية للمحامين، مؤكدًا أنه اختيار صادف أهله، وخير من يمثل جموع المحامين.

وطالب نقيب المنوفية، من المحامين الملتحقين بالدورة السابعة من معهد المحاماة بالمنوفية، بضرورة الحضور لمحاضرات المعهد، كي يستفيدوا بكل ما يتم طرحه من جوانب عملية وعلمية من خلال نخبة من كبار رجال المحاماة والقانون.

وفي مستهل كلمته، توجه عبدالحليم علام، بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية للمحامين على منحه ثقتهم في الانتخابات التي جرت في نقابة المحامين.

وعبر عن سعادته لوجوده في افتتاح الدورة السابعة من معهد محاماة المنوفية، والتي تعتبر الدورة الأولى التي يجرى افتتاحها لمعهد المحاماة بالمنوفية في وجوده نقيبًا للمحامين.

وقف القيد

وشدد نقيب المحامين، على أن وقف القيد ليس له علاقة بأكاديمية المحاماة كما أشيع، ولكنه جاء لوضع مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية القيد.

واختتم: «الدراسة في معهد المحاماة بمثابة فرصة لمزيد من التعلم وتحصيل الثقافة القانونية للأجيال الجديدة التي تبدأ أولى خطواتها في المحاماة»، مؤكدًا أنه سيتم تطوير الدراسة في معهد المحاماة حتى يستفيد منها المحامي بالشكل المطلوب لتأهيلة لأداء رسالة المحاماة.