تحذير للزمالك قبل نهائي كأس الكونفدرالية.. ماذا ينتظره؟

في تحذير عاجل، حث الحكم الدولي المصري جهاد جريشة لاعبي الزمالك على احترام قرارات الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو، الذي سيدير مباراة ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بين الزمالك ونظيره المغربي نهضة بركان، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة المصيرية التي ستكون حاسمة بشكل كبير في مصير الفارس الأبيض قاريًا.

تحذير للاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

ونبه جريشة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة كورة» على إذاعة الشباب والرياضة، إلى ضرورة تركيز لاعبي الزمالك على الملعب فقط، وعدم الانشغال بالاعتراض على قرارات الحكم، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤثر سلبا على أدائهم.

تحذير من خبرة حكم نهائي الكونفدرالية

وأوضح جريشة أن كاماكو حكم من ذوي الخبرة، ويتميز بقربه من اللعب ونادرًا ما يُشهر البطاقات، كما أنه يتمتع بلياقة بدنية عالية وتركيز كبير خلال المباريات، وطالب جريشة لاعبي الزمالك بالهدوء وعدم الاعتراض على قرارات الحكم، تجنبا لعقوباته التي قد تصدر نتيجة انفعاله الشديد عند الاعتراضات.

وختاماً، دعا جريشة لاعبي الزمالك إلى التركيز على تحقيق الفوز في المباراة، بدلاً من الانشغال بأمور جانبية قد تُشتت انتباههم.

ويأتي ذلك قبل انطلاق مباراة الزمالك ونهضة بركان التي ستقام في العاشرة مساء بالمغرب، ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة 19 مايو الجاري، والتي ستكون حاسمة في مصير الثنائي.