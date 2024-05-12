قبل رحيل البقعة الشمسية النشطة.. تحذيرات من توهجات «إكس» القوية

تستعد البقعة الشمسية العملاقة AR3664 التي قذفت عدة انبعاثات ما بين متوسطة وقوية إلى الفضاء خلال الأسبوع الماضي، لمغادرة وجه الشمس حيث وصلت إلى الطرف الغربي من قرص الشمس.

وتسببت البقعة الشمسية، في حدوث عاصفة جيومغناطيسية لم تهدأ منذ أكثر من عقدين وظهور أضواء الشفق القطبي في مناطق لم تشاهد فيها سابقًا.

البقعة الشمسية لا تزال تمتلك مجالا مغناطيسيا

بحسب المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، فإنّ هذه البقعة الشمسية لا تزال تمتلك مجالا مغناطيسيا غير مستقر «بيتا غاما دلتا» يحوي طاقة كافية لإحداث توهجات من الدرجة «X» القوية، وهذه البقعة قادرة على التأثير على الأرض على الرغم من أنها ليست في اتجاه مباشر مع كوكبنا.

البقعة الشمسية تبدأ رحلة عبور لمدة أسبوعين

وأضاف «أبو زاهرة»، أنّه قد لا يعلم الجميع بأنّ البقع الشمسية تمثل تهديدا أكبر عندما تكون بالقرب من حافة قرص الشمس، فمع دوران الشمس حول نفسها فإن حقلها المغناطيسي يتدفق بشكل حلزوني عبر النظام الشمسي، ونظرًا لاكتساح هذا الحقل المغناطيسي الشمسي فإنّ الكرة الأرضية ترتبط بشكل جيد من الناحية المغناطيسية بحافة الشمس، لذلك إذا حدث توهج في هذه البقعة أثناء وجودها هناك، فإنّ المادة التي ستقذف من الممكن أن تتدفق نحو الأرض ما يتسبب في عاصفة إشعاعية شمسية.

وبحسب الجمعية الفلكية بجدة، على صفحتها الرسمية بفيسبوك، فإنّه خلال بضعة أيام فقط، ستبدأ البقعة رحلة عبور لمدة أسبوعين في الجانب البعيد من الشمس وذلك نتيجة دوران الشمس حول محورها، ولكن ربما هذا لا يعني بأنّنا قد شاهدنا النشاط الأخير لهذه المنطقة، فعمليا البقع الشمسية الكبيرة قد تستمر لدورتين أو ثلاثة من دوران الشمس حول نفسها قبل أن تتلاشى، وخلال فترة عبورها خلف الشمس سوف تستمر الأقمار الصناعية المخصصة لدراسة الشمس في مراقبة تلك البقعة وغيرها من المناطق النشطة، التي يحتمل ظهورها خلال الفترة المقبلة.