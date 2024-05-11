محافظ شمال سيناء يشهد توزيع 4 تروسيكلات على المستحقين.. «حياة كريمة»

شهد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، توزيع 4 تروسيكلات على المستحقين، مقدمة من مؤسسة «حياة كريمة»، وذلك في حضور كل من الدكتور أحمد يحيى المنسق العام للمؤسسة، والمهندس حميد لافي مدير مكتب شمال سيناء، وأحمد ناجي منسق الحالات الإنسانية.

توفير فرص عمل مناسبة

وحسب بيان لمكتب المحافظ، يأتي هذا في إطار جهود الدولة المصرية لتقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية والمستحقة، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الدعم للأسر الأولى بالرعاية

وشدد المحافظ على اهتمام الدولة المصرية بتقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال مختلف المبادرات والبرامج التي تنفذ على أرض الواقع.

مؤسسة حياة تلعب دور هام

ولفت المحافظ إلى أن مؤسسة «حياة كريمة» تلعب دورًا هامًا في هذا المجال، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه الأسر، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، إذ تساهم هذه المشروعات والبرامج في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شمال سيناء.