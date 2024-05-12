تعرف على خارطة قوافل «حياة كريمة» اليوم.. كشف وعلاج بالمجان

تطلق مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، عددا من القوافل الطبية، اليوم الأحد؛ من أجل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين الأكثر احتياجا في القرى والمحافظات المختلفة التابعة للمؤسسة.

التخصصات الطبية وأماكن التواجد

وتنتشر تلك القوافل في 6 قرى مختلفة بمحافظة البحر الأحمر، وهي:

- قرية أبو الحسن الشاذلي

- مدينة شلاتين

- قرية مرسى حميرة

- قرية ادلديت

- مدينة حلايب

- قرية أبو رماد بسفاجا

وتوفر مؤسسة حياة كريمة عدد من التخصصات الطبية المختلفة في تلك القوافل بهدف تقديم خدمة طبية شاملة للأهالي الأكثر احتياجا في قرى ومدن محافظة البحر الأحمر، ومن التخصصات المتوافرة في القافلة: الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.

ويجري تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية أو رعاية طبية خاصة إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.