تعرف على حد الاستخدام اليومي والشهري للمحافظ الإلكترونية للأفراد والشركات

أتاحت البنوك المصرية، عددا من المحافظ الإلكترونية، للأفراد والمنشآت متناهية الصغر، ووضعت حدا للاستخدام اليومي والشهري، للتوفير على العملاء الكثير من الوقت والجهد في عمليات السحب والشراء.

ويبلغ الحد الأقصى للاستخدام اليومي للمحافظ الإلكترونية المسموح بها للأفراد، 60 ألف جنيه، أما الحد الأقصى للاستخدام الشهري هو 200 ألف جنيه.

الحد الأقصى للشركات والمنشآت متناهية الصغر

وعن الحد الأقصى للاستخدام اليومي للشركات والمنشآت متناهية الصغر المتاح لديها أوراق، يكون 80 ألف جنيه.

والحد الأقصى للاستخدام الشهري للشركات والمنشآت متناهية الصغر المتاح لديها أوراق 400 ألف جنيه.

الحد الأقصى للنشاط الاقتصادي

فيما يكون الحد الأقصى اليومي للشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة والحرف تحت اسم «نشاط اقتصادي» للمحافظ الإلكترونية يكون 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري يكون 200 ألف جنيه.