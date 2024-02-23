كيفية التحدث مع خدمة عملاء we.. كل ما تريد معرفته عن المحفظة الإلكترونية

تحرص الشركة المصرية للاتصالات «we» على التواصل مع جميع عملائها بجميع المحافظات، إذ أتاحت كل الطرق للتحدث مع خدمة عملاء we، خاصة حالة وجود شكاوى من حدوث أعطال بالخطوط الأرضية «التليفون الأرضي» أو مشكلات متعلقة بقطع أو ضعف خدمات الإنترنت، التي أصبحت موجودة في ملايين المنازل المصرية والمنشآت الصناعية والتجارية المختلفة ولا يمكن الاستغناء عنها.

كيفية التحدث مع خدمة عملاء we

تستعرض بوابة «الوطن» طرق التواصل والتحدث مع خدمة عملاء we، إذ إن أرقام خدمة عملاء «WE» تساعد على سرعة تواصل العملاء مع الشركة للإبلاغ عن انقطاع خدمات الإنترنت أو الخط الأرضي، وهي كالتالي:-

أرقام خدمة عملاء WE

- يمكن الاتصال من خط WE على الرقم: 111 أو 01555000111.

- يمكن التوصل مع الشركة من خلال أي خط محمول أو أرضي على الرقم: 19777.

- يمكن أيضًا التواصل من خلال البريد الإلكتروني: Customer.care@te.eg.

- التواصل عبر البريد الإلكتروني للشركة care@te.eg.

- تقديم شكاوى بخصوص انقطاع أو ضعف الإنترنت أو انقطاع خدمة الخط الأرضي في السنترال التابع له.

كل ما تريد معرفته عن محفظة We الإلكترونية

وحرصت الشركة المصرية للاتصالات، ضمن التسهيلات الرقمية أو الإلكترونية المختلفة المقدمة لعملائها، ولتيسير التعاملات اليومية للمواطنين؛ حرصت على توفير «خدمة المحفظة الإلكترونية»، وهي خدمة رقمية إلكترونية تسهل لجميع عملاء الشركة دفع جميع الفواتير الخاصة بالمرافق مثل «الكهرباء، الغاز، المياه» عبر المحفظة الخاصة بـwe، وهي أيضًا خدمة متاحة ومفتوحة لدفع المصاريف الدراسية وذلك في جميع المراحل التعليمية والمزيد أيضًا من المصاريف المختلفة.

محفظة We الإلكترونية

محفظة إلكترونية توفر للمواطنين عددًا كبيرًا من الخدمات لتسهيل المعاملات المالية المختلفة، وتتضمن كلا من:

- سحب وإيداع الأموال.

- دفع فواتير WE.

- دفع فواتير المرافق.

- التبرعات.

- إيداع وسحب الأموال.

- تحويل الأموال.

- دفع فواتير وخدمات WE.

- سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز.

- شحن كارت الكهرباء.

- سداد اشتراكات النقابات.

- سداد اشتراكات الأندية.

- دفع مصاريف تجديد الرخصة.

- سداد المخالفات المرورية.

- سداد مصاريف المدارس والجامعات.

- سداد أقساط التأمينات.

- استقبال التحويلات البنكية من أي حساب بنكي آخر للمحفظة مباشرة.

وهي خدمات متاحة لجميع عملاء الشركة في كل المحافظات.

خطوات الاشتراك في محفظة WE

- الذهاب إلى فروع WE.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- امتلاك شريحة هاتف WE باسم الشخص.

- ملئ طلب الاشتراك في «محفظة WE Pay»

- التوقيع على العقد.

- حمّل تطبيق WE Pay على الهاتف.

- تفعيل الحساب.

- املأ البيانات المطلوبة.

- تصلك رسالة نصية تحتوي على كود التفعيل.

- انشاء الرقم السري الخاص بالتطبيق.

- اشحن المحفظة بالمبلغ المالي الذي تريده.

الحد الأقصى للإيداع والسحب في محفظة WE

- الحد الأقصى لرصيد حساب المحفظة 50 أف جنيه.

- الحد الأقصى للتعاملات اليومية 30 ألف جنيه.

- حد السحب اليومي للحساب الواحد 30 ألف جنيه.

- الحد الأقصى الشهري 100 ألف جنيه.

خطوات وشروط تسجيل خط محمول تكافل وكرامة من شركة We

وتقدم وزارة التضامن لمستفيدي برامج الدعم النقدي، خدمة تسجيل خط تكافل وكرامة من شركة We للاستفادة من خدمات اتصالات خطوط المحمول المجانية.

خطوات تسجيل خط تكافل وكرامة من شركة We

- الحجز الإلكتروني على الرابط لمستفيدي برامج الدعم النقدي.

- تحديد أقرب موعد لاستلام خطوط المحمول المجاني من أقرب فرع WE.

خط تكافل وكرامة من شركة We

يجرى تقديم خدمات شركة We لتكافل وكرامة مجانًا على هذه الخطوط وبشكل متجدد شهريًا:

- 25 دقيقة إلى شبكات المصرية للاتصالات.

- 15 رسالة نصية قصيرة إلى شبكة المصرية للاتصالات.

- 100 ميجا بايت إنترنت.