عزيز مرقة يطرح أغنية «أحلى واحدة» بتوزيع جديد عبر يوتيوب (فيديو)

طرح المطرب عزيز مرقة نسخة جديدة من أغنية «أحلى واحدة» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

وغنى عزيز مرقة الأغنية بنسختها الجديدة، الخميس الماضي، في حفل زفاف صديقته مقدمة البرامج لينا طهطاوي والبلوجر محمد فرج، وسط هتاف وغناء ورقص العروسين.

عزيز مرقة يلبي رغبات جمهوره

وتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعزيز خلال غنائه «أحلى واحدة»، النسخة الجديدة، فقرر مرقة طرح الأغنية مرة أخرى بتوزيع وشكل جديد، وذلك تلبية لمطالب جمهوره ومتابعيه.

تفاصيل أغنية «أحلى واحدة»

أغنية «أحلى واحدة» من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز مرقة، والأغنية من إنتاج شركة «جاما ميوزيك» للمنتج محمد جابر، وقد طرحت في أواخر عام 2021 بمشاركة فريق «ديسكو مصر».