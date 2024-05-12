صكوك الأضاحي 2024 محافظة الفيوم.. بدء سباق الخير استعدادا للعيد

منافسة قوية بين مختلف المؤسسات والجمعيات الخيرية، على تقديم أفضل عروض صكوك الأضاحي 2024 محافظة الفيوم، التي تستهدف توصيل لحوم الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك إلى كافة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أرجاء محافظة الفيوم، خصوصًا في القرى والنجوع والقرى النائية، فيما أعلن عدد من الجمعيات بدء حملة صكوك الأضاحي 2024 تيسيرًا على المضحين.

تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن صكوك الأضاحي 2024 محافظة الفيوم، متضمنةً تفاصيل صك الأضحية 2024 الأورمان، والإجابة على سؤال ما هي صكوك الأضاحي، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

ما هي صكوك الأضاحي 2024؟

وتوضح دار الإفتاء في بيان لها، إنّ صكوك الأضاحي 2024 هي عقد شراء للأضحية، وتوكيل شخص بالذبح نيابةً عنه، موضحةً إنّه جائز شرعًا إذا تمت مراعاة كافة الشروط له، بينما يتم توزيع الأضاحي بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين المُضحي والمؤسسة.

صك الأضحية 2024 الأورمان

وأوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان في بيان سابق، تفاصيل صك الأضحية 2024 الأورمان، موضحًا إنّها تختلف باختلاف نوع الأضاحي، ويمكن سداد صك الأضحية بالتقسيط على 12 شهرًا، مُبينًا إنّها جاءت كالآتي:

صك الأضحية 2024 في العجل المستورد الصغير.. تبلغ نحو 6700 جنيه.

صك الأضحية 2024 في العجل المستورد الكبير.. تبلغ نحو 7900 جنيه.

صك الأضحية 2024 في العجل البلدي.. تبلغ نحو 11 ألفًا و700 جنيه.

وأشار مدير عام جمعية الأورمان، إنّه جرى إطلاق صكوك جمعية الأورمان بمحافظة الفيوم، وتلقي أموال الصكوك من الراغبين في الاشتراك بها، موضحًا إنّه يجرى توزيع لحوم تلك الصكوك على المحتاجين والأسر الأولى بالرعاية في مختلف القرى والنجوع بمحافظة الفيوم.

وبيّنّ إنّه يجرى توزيع اللحوم على الحالات المستحقة التي تشملها قائمة تضم بيانات الأسر الأولى بالرعاية في مختلف أرجاء محافظة الفيوم، والتي تم عمل دراسة لحالاتها منذ فترة طويلة.

صكوك الأضاحي 2024 الأوقاف

وكشف وزارة الأوقاف في بيان سابق لها، سعر صكوك الأضاحي 2024 التابعة للأوقاف التي سجلت نحو 6 آلاف جنيه للبقري، و8500 جنيه للحم البقري، ويتم شراؤها عبر حساب وزارة الأوقاف في أي من البنوك المصرية، أو البريد، أو من خلال خدمة فوري، أو من خلال الدفع المباشر لمندوب الوزارة.

صك الأضحية 2024 بنك الطعام

وفيما يخص أسعار صك الأضحية 2024 بنك الطعام المصري فإنّها تضم 5 اختيارات كالآتي:

سعر صك الأضحية 2024 البلدي.. تبلغ 9700 جنيه حيث تبلغ حصة المتبرع 9 كيلو لحم.

سعر صك الأضحية 2024 المستورد الصغير.. تبلغ 6300 جنيه بينما تبلغ حصة المتبرع من اللحم نحو 7 كيلو.

سعر صك الأضحية 2024 عجل بلدي كامل.. تبلغ نحو 67 ألفًا و900 جنيه، حيث تبلغ حصة المتبرع نحو 63 كيلو.

سعر صك الأضحية 2024 عجل مستورد.. تبلغ نحو 44 ألفًا و100 جنيه، بينما تبلغ حصة المتبرع نحو 49 كيلو لحم.

توزيع لحوم صدقات 3 كيلو بقيمة 690 جنيه.

صك الأضحية 2024 مصر الخير

ويبلغ قيمة صك الأضحية 2024 مصر الخير نحو 8550 جنيها في العجل البلدي، بينما لم يتم الإعلان حتى الآن عن باقي تفاصيل الصكوك.