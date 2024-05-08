طرق شراء صكوك الأضاحي 2024 لتوصيل اللحوم إلى المستحقين
كتب:
رحاب عبدالراضي
12:31 م | الأربعاء 08 مايو 2024
صكوك الأضاحي
وفرت وزارة الأوقاف طرقا ميسرة على المسلمين لشراء الأضاحي، عن طريق صكوك الأضحية التي تضمن توزيع اللحوم على مستحقيها، خاصة مع اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان، طرق شراء صكوك الأضاحي 2024 وللعام الهجري 1445، حيث بلغ سعر الصك المستورد 6 آلاف جنيه، وسعر الصك البلدي 8 آلاف و500 جنيه.
طرق شراء صكوك الأضاحي
تم تحديد طرق عديدة لمن يرغب المشاركة في صكوك أضاحي الأوقاف عبر أرقام الحسابات في البنوك التالية:
البنك المركزي حساب رقم: 2 / 22222 / 450 /9
بنك مصر حساب رقم: 1400001009999999
البنك الأهلي حساب رقم: 0013070465285400014
البنك الزراعي المصري حساب رقم: 919002000155711006
البريد المصري حساب رقم: 0163600034039818
أو من خلال خدمة فوري من خلال رسالة على الأرقام التالية: 01552563217، يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.