طرق شراء صكوك الأضاحي 2024 لتوصيل اللحوم إلى المستحقين

وفرت وزارة الأوقاف طرقا ميسرة على المسلمين لشراء الأضاحي، عن طريق صكوك الأضحية التي تضمن توزيع اللحوم على مستحقيها، خاصة مع اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان، طرق شراء صكوك الأضاحي 2024 وللعام الهجري 1445، حيث بلغ سعر الصك المستورد 6 آلاف جنيه، وسعر الصك البلدي 8 آلاف و500 جنيه.

طرق شراء صكوك الأضاحي

تم تحديد طرق عديدة لمن يرغب المشاركة في صكوك أضاحي الأوقاف عبر أرقام الحسابات في البنوك التالية:

البنك المركزي حساب رقم: 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم: 1400001009999999‏

البنك الأهلي حساب رقم: 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم: 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم: 0163600034039818

‏أو من خلال خدمة فوري من خلال رسالة على الأرقام التالية: 01552563217، يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.