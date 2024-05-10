سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 10-5-2024 مقابل الجنيه المصري، استقراراً في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، حيث سجل نحو 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية سعر الدولار اليوم الجمعة 10 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، وفق آخر التحديثات عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم إلى 47.27 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 47.27 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 47.60 جنيه للشراء، 47.70 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.