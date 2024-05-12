مواعيد قطارات المصيف 2024.. «السكة الحديد» تكشف القائمة كاملة

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطارات المصيف 2024، موضحة أنه سيجري تشغيل قطارات نوم وأخرى مكيفة، لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح، في إطار سعيها على توفير سبل الراحة للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر، رئيس مجلس الإدارة.

مواعيد قطارات المصيف 2024

اعتبارا من يوم 1/6/2024 سيتم تشغيل 5 قطارات وهي الآتي:

قطار 939/940 ثالثة مكيفة «القاهرة - مرسى مطروح»

- يتم التشغيل يومياً

- يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحاً

- يصل مرسى مطروح الساعة 01:40 مساءً

قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة «القاهرة - مرسى مطروح

- يتم التشغيل يوميا

- يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءً

- يصل مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحاً

قطار 943/942 ثالثة مكيفة «مرسى مطروح - القاهرة»

- يتم تشغيل القطار يومياً

- يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:00 مساءً

- يصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً

قطار 1131 ثالثة مكيفة «القاهرة - الإسكندرية»

- يتم تشغيل القطار يومياً

- يقوم من القاهرة الساعة 07:00 صباحاً

- يصل الإسكندرية الساعة 09:55 صباحاً

قطار 1130 ثالثة مكيفة «الإسكندرية - القاهرة»

- يتم تشغيل القطار يومياً

- يقوم من الإسكندرية الساعة 07:30 مساءً

- يصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً

مواعيد قطارات المصيف 2024 اعتبارا من يوم 2/6/2024

قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة «مرسى مطروح - القاهرة»

- يتم تشغيل القطارات يومياً

- يقوم من مرسى مطروح الساعة 03:10 مساءً

- يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة 10:25 مساءً

مواعيد قطارات المصيف 2024 اعتبارا من يوم 15/6/2024

قطار 773/772 نوم «القاهرة - مرسى مطروح»

- يتم تشغيل القطار أيام «السبت والاثنين والأربعاء»

- يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً

- يصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحاً

مواعيد القطارات اعتبارا من يوم 16/6/2024

قطار 775/774 نوم «مرسى مطروح - القاهرة»

- يتم تشغيل القطارات أيام «الأحد والثلاثاء والخميس»

- يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً

- يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً

قطار 773/772 مكيف أسباني «القاهرة - مرسى مطروح»

- يتم التشغيل أيام الأحد والثلاثاء والخميس

- يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً

- يصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحاً

مواعيد القطارات اعتبارا من يوم 17/6/2024

قطار 775/774 مكيف أسباني «مرسى مطروح - القاهرة»

- يتم تشغيل أيام الاثنين والأربعاء والجمعة

- يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً

- يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً