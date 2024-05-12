احتشاد آلاف المواطنين في الإسماعيلية تأييدا للموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية

تجمع آلاف المواطنين في شوارع وميادين محافظة الإسماعيلية؛ لتعبيرهم عن دعمهم للموقف المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي في قضية فلسطين، ورفضهم للتهجير القسري، والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

هتافات في شوارع الإسماعيلية لدعم مصر في موقفها من القضية

وشهدت ميادين وشوارع الإسماعيلية هتافات عدد كبير المواطنين حاملين أعلام مصر تعبيرًا عن دعمهم لموقف الدولة المصرية الرافض لسياسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ديفيد كاميرون، وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة، يوم 10 مايو الحالي.

تحقيق هدنة شاملة في القطاع وتبادل الأسرى

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن الوزير شكري ونظيره البريطاني ناقشا التطورات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة، والوضع الحالي للمفاوضات التي تهدف إلى تحقيق هدنة شاملة في القطاع وتبادل الأسرى والمحتجزين حيث أكد الوزير شكري على ضرورة تضافر الجهود الدولية لنجاح جهود الوساطة الحالية، وحث الأطراف على التوصل إلى اتفاق.

وفي سياق آخر، ناقش الوزيران العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وأكد شكري لنظيره البريطاني على التأثير الإنساني الكارثي على مستقبل أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، والعواقب السلبية الخطيرة للعمليات العسكرية في رفح.

وحذر وزير الخارجية المصري من تصعيد إسرائيل الخطير بسيطرتها على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وإغلاق المعبر الرئيسي والآمن لخروج الجرحى ودخول المساعدات الإنسانية العاجلة.