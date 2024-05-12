أقل سعر أضحية في مصر من «حياة كريمة» وأعلى جودة.. اعرف التفاصيل

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، مشروع صك الأضحية للعام الثاني على التوالي، بأقل سعر صك في مصر وأعلى جودة لحوم، وذلك بعدما نجحت في الموسم الماضي على توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مُستحقة طبقا لقواعد البيانات المراجعة بشكل مستمر من المكاتب الميدانية للمؤسسة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتوفر حياة كريمة سهم في أضحية يتم شراؤها وذبحها وتقسيم لحومها على سبعة أسهم، حيث تم توزيع لحوم الصك بمقدار الثلث للمتبرع والثلثين إلى الفئات المستحقة.

صك أضحية حياة كريمة

وجاء سعر الصك من مؤسسة حياة كريمة يبلغ 9600 جنيه، مع إمكانية التقسيط على تسعة أشهر طبقاً للشروط المعلنة.

وأضافت أن التبرع بصك الأضحية مع مؤسسة حياة كريمة يمنح 30 كيلوجراما من اللحوم، سيتم تسليم المتبرعين 10 كيلوجرامات من اللحوم متضمنة كيلو من الكبدة بدءا من ثالث أيام العيد، وذلك للمتبرعين بمختلف محافظات الجمهورية مع ضمانة توزيع ثلثي كمية اللحوم من الصك 20 كيلوجراما على الأسر المستحقة طبقا لقواعد البيانات التي يتم مراجعتها بشكل مستمر والتي تتضمن الفئات المستحقة من كافة محافظات الجمهورية.

صك الأضحية

وتابعت المؤسسة في بيانها، أن اللحوم التي ستسلم إلى المتبرعين ستتضمن (1) كيلوجرام كبدة، 1 كيلوجرام مفروم، 3 كيلوجرامات كباب حلة، 1 كيلوجرام لحم موزة، 4 كيلوجرامات لحم قطع، مؤكدة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقا في كل محافظات الجمهورية يتم الوصول لهم من خلال متطوعينا في قرى ومراكز الجمهورية وكذلك تحديث البيانات الخاصة بهم بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة، تضم الفئات المستحقة المرأة المعيلة، المسنين المرضى والأرامل والأيتام.

ويمكن شراء صك الأضحية من حياة كريمة من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة حياة كريمة والحساب الموحد «45004500» للبنوك الآتية: