ماذا حدث في خاركيف الأوكرانية؟.. هجوم روسي مفاجئ وفرار مئات السكان

تصاعدت حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا، إذ هرب المئات من المدنيين خوفًا من الهجوم البري الذي تشنه موسكو على شمال شرق أوكرانيا، والذي استهدف منطقة خاركيف بوابل من المدفعية وقذائف الهاون، وفق ما نشرت قناة القاهرة الإخبارية

هروب المئات من منطقة خاركيف الأوكرانية

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، فقد أخلت السلطات الأوكرانية البلدات الحدودية من سكانها في منطقة خاركيف، حيث أعلن حاكم المنطقة أوليج سنيجوبوف، أن المنطقة تتعرض للقصف على مدار الساعة، مما دفع السكان إلى الفرار، موكدًا أن «الوضع صعب»، إذ أن الهجمات طالبت نحو 30 بلدة في المنطقة.

وأضاف أن موسكو تشن هجومًا بريًا في منطقة خاركيف، حيث تدور معارك ضارية بين الجيشين، واستطاعت القوات الروسية الاستيلاء على 4 قرى على الحدود بطول منطقة خاركيف الأوكرانية اليوم الأحد، وقد تم إجلاء نحو 1775 شخصاً، خلال الساعات الـ24 الماضية.

فيما يسعي الجيش الروسي للتقدم مسافة 10 كم داخل الحدود الأوكرانية وإنشاء منطقة عازلة بها.

زيلنسكي وقف الهجوم الروسي أولوياتنا

ووفق موقع سكاي نيوز، فقد قال فولديمير زيلنيسكي الرئيس الأوكراني، إن قوات بلاده تواصل عمليات صد الهجوم البري الذي تقوم به روسيا في 7 قرى حول منطقة خاركيف، مؤكدًا أن وقف هجوم موسكو في الشمال الشرقي هو أولوية حاليًا.

وأضاف أن تعطيل الهجمات الروسية هو مهمتنا الأولى الآن، موجهًا حديثه لجنوده، أن نجاح هذه المهمة يعتمد على كل جندي وضابط في الجيش.

وأكد زيلنيسكي على أنه تم نشر وحدات من قوات الاحتياط على المنطقة الحدودية خاركيف لتعزيز الدفاع في هذه المنطقة.