مقدمة نارية للإعلامي أسامة كمال: النصر سيأتي للمؤمنين ولو بعد حين

قال الإعلامي أسامة كمال، إن البطولة لا تموت باستشهاد البطل، وكذلك الصمود والفروسية، ونحن ربما نموت والصامدون في لحظة يموتون لأننا بشر، وكل إنسان فان والقيم تبقى، والفروسية المرتبطة بالشهامة قد تختبىء ولكنها تعود كاشفة عن نفسها في أوقات لا يتوقعها أحد.

وأضاف «كمال»، في بداية حلقة اليوم الأحد من برنامج «مساء dmc»، المُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ البطولات التي قرأنا عنها عبر التاريخ عادت مرة أخرى هي والصمود المبهر في مشهد يجسدهما أمام أعتى آلات القتل والتنكيل، وإيماننا بهذه المعاني النبيلة يجب ألا يهتز، فكل ما هو نبيل خالد وينتصر على كل ما هو خبيث وشر.

وتابع: «الشر موجود منذ بدء الخليقة وسيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها، والنصر دائماً ما يأتي ولو بعد حين بالمؤمنين بالقيم النبيلة».