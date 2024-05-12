خريطة ‎محطات مترو الخط الثالث بعد انتهاء تنفيذ المرحلة الثالثة (صور)

وضعت الهيئة القومية للأنفاق، خريطة ‎محطات مترو الخط الثالث، بـ5 محطات جديدة بالجزء الثالث من المرحلة الثالثة بالخط، يجرى تشغيلها تجريبيًا بالركاب اعتبارًا من الأربعاء المقبل، وهي التوفيقية وجامعة القاهرة وبولاق الدكرور وجامعة الدول ووادي النيل.

خريطة ‎محطات مترو الخط الثالث

بعد تشغيل الـ5 محطات الجديدة، تكتمل بذلك خريطة ‎محطات مترو الخط الثالث، المعروف بالخط الأخضر، أحد وسائل النقل الجامعي الصديق للبيئة، ليخدم القاهرة الكبرى، ويُسهل حركة تنقل المواطنين من جامعة القاهرة إلى عدلي منصور في حوالي 60 دقيقة ومن الجامعة أيضا إلى محور روض الفرج.

أسماء ‎محطات الخط الثالث

تُقدم «الوطن» في التقرير التالي، خريطة ‎المحطات كاملة، وهي كالآتي:

- محطة عدلي منصور

- محطة الهايكستب

- محطة عمر بن الخطاب

- محطة قباء

- محطة هشام بركات

- محطة النزهة

- محطة نادي الشمس

- محطة ألف مسكن

- محطة هليوبوليس

- محطة هارون

- محطة الأهرام

- محطة الأهرام

- محطة كلية البنات

- محطة الاستاد

- محطة أرض المعارض

- محطة العباسية

- محطة عبده باشا

- محطة الجيش

- محطة باب الشعرية

- محطة العتبة

محطة تبادلية مع الخط الثاني للمترو

- محطة جمال عبدالناصر

محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو

- محطة ماسبيرو

- محطة صفاء حجازي

- محطة الكيت كات

- محطة السودان

- محطة إمبابة

- محطة البوهي

- محطة القومية

- محطة الطريق الدائري

- محطة محور روض الفرج

- محطة مترو التوفيقية

- محطة مترو جامعة القاهرة

- محطة مترو وادي النيل

- محطة مترو بولاق الدكرور