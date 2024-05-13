مواعيد قطارات عيد الأضحى من القاهرة إلى الأقصر.. اعرف محطات الوقوف

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل عدد من القطارات الإضافية استعدادا لعيد الأضحى المبارك، بين محطتي القاهرة والأقصر، موضحة أن القطارات تُقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، خاصة بعد عمليات التطوير التي أُجريت على المنظومة بالكامل.

تُقدم «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد القطارات الإضافية من القاهرة إلى الأقصر والعكس وهي من نوعية التالجو.

قطار رقم 2040 تالجو «القاهرة – الأقصر»

- يعمل القطار اعتبارا من يوم 10 من شهر يونيو المقبل.

- يستمر تشغيل القطار حتى يوم 27 من شهر يونيو 2024.

- يقوم القطار من محطة القاهرة في تمام الساعة 20:40 دقيقة.

- يصل القطار إلى محطة الأقصر الساعة 5:10 دقائق.

- يمر القطار بمحطات الجيزة والمزغزنة والواسطى وبني سويف وببا.

- كما يمر بمحطات مغاغة وبني مزار والمنيا وأبو قرقاص وملوي ودير مواس.

- يمر القطار بالقوصية ومنفلوط وأسيوط وطما وطهطا.

- يمر القطار أيضاً بمحطة سوهاج وأبوتشت ونجع حمادي وقنا وقوص.

قطار رقم 2041 تالجو «الأقصر - القاهرة»

- يتم تشغيل القطار اعتباراً من يوم 11 من شهر يونيو المقبل.

- يتم تشغيل القطار حتى يوم 28 من نفس الشهر.

- يتحرك القطار من محطة الأقصر الساعة 8:30 دقيقة.

- يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة 17:25 دقيقة.

- يمر القطار بمحطات قفط وقنا ودشنا ونجع حمادي وجرجا وسوهاج وطهطا.

- يمر بمحطات صدفا وأسيوط والقوصية ودير مواس وملوي وأبو قرقاص.

- يمر بالمنيا وسمالوط ومغاغة والفشن وبني سويف والعياط والجيزة.