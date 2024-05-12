‎جدول مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان.. «روسي ومكيف وتالجو»

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ‎جدول مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان، موضحة أن القطارات تتنوع ما بين الروسي والمكيف الروسي والتالجو، الذي يقدم خدمات فاخرة لأول مرة وقطارات النوم.

‎جدول مواعيد القطارات

ترصد «الوطن» ‎جدول مواعيد القطارات، في السطور التالية، في إطار دورها الخدمي، حسبما أعلنت عنه الهيئة، والتي أكدت استمرار عمليات تطوير المنظومة وفق المواصفات والمعايير العالمية.

قطار رقم 164 روسي

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 3:30 دقيقة مساءً.

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 7:40 دقيقة صباحًا.

قطار رقم 2006 خدمة خاصة

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 5:15 دقيقة مساءً.

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 6:00 صباحًا.

قطار 2012 مكيف روسي

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 5:30 دقيقة مساءً

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 6:20 دقيقة صباحًا.

قطار 188 روسي

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 6:00 مساءً.

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 11:00 صباحًا.

قطار 1014 روسي

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 6:50 دقيقة مساءً.

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 9:00 صباحًا.

قطار 2030 تالجو

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 7:00 مساءً.

- يصل القطار إلى محطة أسوان الساعة 7:50 دقيقة صباحًا.

قطار 988 مكيف روسي

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 7:10 مساءً.

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 7:50 دقيقة صباحًا.

- قطار 1086 نوم

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 7:20 دقيقة مساءً.

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 8:55 دقيقة صباحًا.

قطار 86 نوم

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 7:45 دقيقة مساءً.

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 9:25 صباحًا.

صور جدول مواعيد القطارات

ترصد «الوطن» من خلال مجموعة الصور التالية، ‎جدول مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان.

القطار الروسي الدرجة الثالثة

وفي سياق متصل، نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فيديو تحت عنوان «شاهد القطار الروسي الدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكية، خلال التشغيل اليومي على خطوط شبكة السكك الحديدية»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».