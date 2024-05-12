برلماني: لدينا 47 ألف طالب وافد للدراسة في مصر

قال النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، إنه مع تقديرنا الكامل لمبادرة إدرس في مصر، والتي استهدفت رفع الوعي بأهمية الطالب الوافد للدراسة في مصر، باعتباره يمثل دخلا قوميا بالنسبة للدولة المصرية، وكذلك سفيرا في المستقبل لدى بلده للدولة المصرية، إلا أن الأمر تغير الآن.

وتابع «أمين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المُذاع على «قناة cbc»، أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن ما يواجهه الطلاب من المصريين من صعوبات وأزمات في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية في ظل تزايد أعداد الطلاب الأجانب من أبناء الجاليات السودانية واليمنية والسورية وغيرهم من المقيمين في مصر خلال الفترة الأخيرة.

استقبال المزيد من الطلاب

ونوه بأنَّ أعداد الوافدين تزايدت الفترة الأخيرة بعد كثرة الصراعات في بعض البلدان العربية المجاورة، موضحا أن وزارة التعليم العالي المصرية أعلنت في وقت سابق اتجاهها لاستقبال المزيد من الطلاب الأجانب للدراسة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

وأشار إلى أن وزارة التعليم رفعت نسبة الطلاب الوافدين من نسبة 5% من إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات لتصبح هذه النسبة 25%.

12 ألف طالب في 2020

وأوضح أنَّ أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر ارتفع ليصل إلى 47 ألف طالب في مختلف المراحل الدراسية، بينما لم يتجاوز عددهم أكثر من 26 ألف طالب على مدار العام الماضي، مقارنة بـ12 ألف طالب في 2020.