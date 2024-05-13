شهدت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 13-5-2024، حالة من الاستقرار في بداية التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر صرف العملات في مختلف البنوك الرسمية، وفقًا لآخر تحديثات أعلنتها عدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت

أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري

سجّل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.40 جنيه للبيع، و47.27 جنيه للشراء.

جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني بنحو 59.05 جنيه للبيع، و58.87 جنيه للشراء.

بلغ سعر صرف اليورو نحو 50.87 جنيه للبيع، و50.72 جنيه للشراء.

سجّل سعر صرف الدينار الكويتي نحو 154.08 جنيه للبيع، و153.59 جنيه للشراء.

سعر صرف العملات مقابل الجنيه في البنك الأهلي

سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 47.4 جنيه للبيع، و47.3 جنيه للشراء.

جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني بنحو 59.33 جنيه للبيع، و58.87 جنيه للشراء.

بلغ سعر صرف اليورو نحو 51.09 جنيه للبيع، و50.72 جنيه للشراء.

سجّل سعر صرف الدينار الكويتي نحو 154.12 جنيه للبيع، و153.09 جنيه للشراء.

سعر صرف العملات في بنك مصر

سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 47.38 جنيه للبيع، و47.28 جنيه للشراء.

سعر صرف الجنيه الإسترليني

جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني بنحو 59.06 جنيه للبيع، و58.92 جنيه للشراء.

بلغ سعر اليورو 50.87 جنيه للبيع، و50.74 جنيه للشراء.

سجّل سعر الدينار الكويتي نحو 154.02 جنيه للبيع، و153.65 جنيه للشراء.