أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 6-5-2024

سجلت أسعار العملات اليوم الاثنين 6-5-2024، حالة من الاستقرار الملحوظ في مختلف البنوك، وذلك وفقا لآخر تحديثات أعلنتها مواقع البنوك على الإنترنت.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم اليوم الاثنين 6-5-2024 في مختلف البنوك.

سعر صرف العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي

سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم، نحو 48 جنيهًا للبيع، و47.90 جنيه في حالة الشراء.

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم بنحو 51.36 جنيه للبيع، و51.24 جنيه في حالة الشراء.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري بنحو 60.05 جنيه للبيع، و59.91 جنيه للشراء.

سعر صرف الدرهم الإماراتي

سجّل سعر صرف الدرهم الإماراتي بنحو 13.08 جنيه للبيع، و13.04 جنيه في حالة الشراء.

سعر صرف العملات مقابل الجنيه في البنك الأهلي

سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنحو 48 جنيه للبيع، و47.90 جنيه في حالة الشراء.

صرف اليورو مقابل الجنيه المصري

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بنحو51.49 جنيه للبيع، و51.13 جنيه في حالة الشراء.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم بنحو 6.21 جنيه للبيع، و59.75 جنيه في حالة الشراء.

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بنحو 13.07 جنيه للبيع، و13.05 جنيه للشراء.

سعر صرف العملات مقابل الجنيه في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنحو 48 جنيها للبيع، و47.90 جنيه في حالة البيع.

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بنحو 51.49 جنيه للبيع، و51.14 جنيه للشراء.

سعر صرف الجنيه الإسترليني

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري بنحو 60.21 جنيه للبيع، و59.77 جنيه للشراء.

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 13.06 جنيه للبيع، و13.05 جنيه للشراء.