عادة تفعلها تسبب ظهور الكرش.. لا علاقة لها بالطعام

المعاناة من دهون البطن المتراكمة وظهور «الكرش» واحدة من الأمور التي تؤرق الكثير من الشباب والفتيات، خاصة أصحاب الحميات الغذائية غير الصحية، ومن يعانون من تناول السكريات والأطعمة الدسمة بشراهة، إذ تتراكم الدهون ويظهر «الكرش» الذي يحتاج لتمارين قاسية، وحميات غذائية كثيرة صحية للعودة للقوام المناسب من جديد.

عادات تفعلها تسبب ظهور الكرش

وعادًة ما يحذر أطباء التغذية، ومدربو اللياقة البدنية، من تناول الحلوى بكثرة، والأكلات المقلية، وشراب الصودا، بكثرة، إذ تتسبب هذه الأمور في ظهور «الكرش» خاصة إذا كان الشخص لا يمارس التمارين الرياضية، ما يجعل الأمر صعب التخلص منه.

لا علاقة لها بالطعام.. احذر من عادة تفعلها تسبب ظهور الكرش

وكشف استشاري التغذية العلاجية، محمد العربي، لـ «الوطن» عن عادة تسيطر على الكثير تتسبب في ظهور دهون البطن «الكرش»، موضحا أن التوتر والإرهاق، يؤثران بالسلب على فقدان الوزن خلال اتباع الحميات الغذائية الصحية، إذ يعرقلان التخلص من دهون البطن «الكرش».

وشرح استشاري التغذية ما يحدث حال تعرض الشخص للقلق والتوتر، إذ يفرز الجسم حينها هرمون «الكورتيزول» المعروف بـ«هرمون التوتر»، موضحًا أن الجسم يفرزه بقوة، وكميات كبيرة، عند التعرض للتوتر والقلق، وعند دخول الهرمون إلى الدم، فأنه يقوم بتوجيه سكر الجلوكوز إلى العضلات كمصدر للطاقة بهدف الاستجابة لحالة الإجهاد.

في الحالة العادية، يكون هرمون الكورتيزول عامل مهم من أجل البقاء على قيد الحياة، لكن خلال الدايت يلعب الكورتيزول دور سلبي في فقدان الوزن، وبيمنع التخلص من دهون البطن، بل ظهور الكرش بحسب استشاري التغذية.

وأوضح الطبيب، أنه وفقًا للأبحاث الطبية، فإن هرمون الكورتيزول هو المسؤول عن تراكم الدهون في منطقة البطن، وبذلك فإنه يزيد من صعوبة فقدان وخسارة الوزن كما أنه يزيد من إنتاج هرمون الأنسولين، ما يجعل الشخص عُرضة للأمراض المزمنة.

ونصح الطبيب في النهاية بالتخلص من عادة التوتر والقلق، حتى يسهل التخلص من دهون البطن، وعدم ظهور «الكرش».