«فيها حاجة حلوة».. ألحان عمر خيرت تشعل حفل ليالي سعودية مصرية

إطلالة مميزة ظهر بها الموسيقار الكبير عمر خيرت في أولى حفلات ليالي سعودية مصرية، المقامة بدار الأوبرا المصرية، إذ كان المفاجأة الأولى للحفل التي لم يتم الإعلان عنها من قبل، حيث أبدع على خشبة المسرح الكبير.

الأغاني الوطنية التي قدمها عمر خيرت

عزف الموسيقار الكبير عمر خيرت العديد من الأغاني الوطنية على البيانو بصحبة الفرقة الموسيقية خلال الحفل منها أغنية «زي ما هي حبها» وهي من فيلم «مافيا» بطولة الفنان أحمد السقا وأغنية ليلة القبض على فاطمة، قضية عم أحمد.

«فيها حاجة حلوة» من ضمن الأغاني الوطنية التي عزفها الموسيقار «عمر خيرت» في الحفل وأبدع بها كالعادة، إذ تفاعل الحضور معها بشكل كبير.

الحضور في الحفل

وشهد الحفل حضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وكذلك عدد كبير من نجوم الوسط الفني منهم عمرو دياب، مصطفى كامل، مصطفى قمر، هاني شنودة، صلاح الشرنوبي، حسام حسني، صلاح الجهيني، كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، شيكو، أحمد فهمي وغيرهم من النجوم.

وتقام الحفل على هامش التعاون بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه السعودية وذلك من أجل تقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة وذلك من خلال مجموعة من الحفلات المشتركة فى مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه وغيرها.