سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 13 مايو 2024، استقرارًا خلال بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة، فيما سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق نحو 3140 جنيهًا للبيع، و3120 جنيهًا للشراء، وفقًا لآخر تحديث صادر من الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب

ونستعرض أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة المصرية، الاثنين 13 مايو 2024، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب جرام 24

وصل سعر الذهب عيار 24 في الصاغة، اليوم، إلى نحو 3588 جنيهًا للبيع، و3565 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا داخل محلات الصاغة، نحو 3140 جنيهًا للبيع، و3120 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 سجل في نهاية التعاملات المسائية اليوم 2691 جنيهًا للبيع، و2674 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وحقق سعر الذهب، اليوم ، عيار 14 في نهاية التعاملات اليوم نحو 2093 جنيهًا للبيع، و2080 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وجاء سعر الذهب عيار 12، اليوم، في الصاغة نحو 1794 جنيهًا للبيع، و1782 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في محالات الصاغة اليوم بنهاية التعاملات نحو 25 ألفا و120 جنيهًا للبيع، و24 ألفا و960 جنيهًا للشراء.