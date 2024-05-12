تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم.. آخر تحديث

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 12 مايو 2024، حالة من الاستقرار خلال ختام التعاملات المسائية في الصاغة، فيما سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق نحو 3140 جنيهًا للبيع، و3120 جنيهًا للشراء، وفقا لآخر تحديث صادر من الشعبة العامة للذهب في تمام الساعة 6:10 مساءً.

أسعار الذهب

وترصد «الوطن» أسعار الذهب الآن بمحلات الصاغة المصرية، الأحد 12 مايو 2024، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب جرام 24

وصل سعر الذهب عيار 24 في الصاغة، اليوم الأحد، خلال ختام التعاملات نحو 3588 جنيهًا للبيع، و3565 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا داخل محلات الصاغة، نحو 3140 جنيهًا للبيع، و3120 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 سجل في نهاية التعاملات المسائية اليوم 2691 جنيهًا للبيع، و2674 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وحقق سعر الذهب، اليوم الأحد 12 مايو 2024، عيار 14 في نهاية التعاملات اليوم نحو 2093 جنيهًا للبيع، و2080 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وجاء سعر الذهب عيار 12، اليوم الأحد 12-5-2024، في الصاغة نحو 1794 جنيهًا للبيع، و1782 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في محالات الصاغة اليوم بنهاية التعاملات نحو 25120 جنيهًا للبيع، و24960 جنيهًا للشراء.