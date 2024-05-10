تحقق توقعات عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل بعد 3 أيام.. ماذا حدث؟

لا يزال عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، يحاول إطلاق تحذيراته للعالم من خطر الزلازل المدمرة، التي من الممكن أن تنهي مدينة بأكملها، خاصة بسبب التغيرات التي تشهدها المنطقة، إذ حذر مؤخرًا من احتمالية وقوع زلازل وهزات أرضية، قد تصل إلى 7 درجات، ما أثار جدلًا واسعًا حول توقعاته.

تحقق توقعات عالم الزلزال الهولندي بعد 3 أيام

وخلال الساعات الماضية، صدقت نبوءة عالم الزلزال الهولندي، إذ أعلن مركز شبكات الزلازل الصيني أن زلزال بقوة 5.6 درجة ضرب المياه قبالة محافظة هوالين بتايوان.

وأكد المركز بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن الزلزال وقع بعمق 10 كم، عند التقاء دائرة عرض 24.22 درجة شمالا وخط طول 121.89 درجة شرقا، وذلك في تمام الساعة 3:45 مساءً بتوقيت بكين.

بماذا حذر عالم الزلزال الهولندي؟

في 7 مايو الجاري، عاد فرانك هوجربيتس، عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل بتحذيرات جديدة، دونها عبر تغريدة على موقع «X»، مشيرًا إلى احتمالية وقوع زلزال قوي، قد يدمر منطقة بأكملها، مثل ما حدث في السابق في جزر ساندويتش الجنوبية، محذرًا من وقوع هزة أرضية عنيفة من جديد.

وغرد «هوجربيتس»، قائلًا: «منذ ما يقرب من 3 سنوات، انفجرت منطقة الاندساس بأكملها تقريبًا في جزر ساندويتش الجنوبية بزلزال قوته 7.7 ميجاوات و8.0 ميجاوات في يوم واحد بعد التقارب القريب لخمسة اقترانات كوكبية تشمل عطارد والزهرة، واليوم نرى بوادر تصاعد التوتر في المنطقة من جديد، ما ينتج بسهولة هزة بقوة 7 درجات على مقياس ريختر كل عامين».

وتوقع عالم الزلازل، وقوع زلزال خلال أيام بقوة 7 درجات.