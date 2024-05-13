دراسة بجامعة بنها تقدم منهجا لاكتشاف الذات وتحقيق النجاح.. تجاوز عقباتك النفسية

أجرت الدكتورة وسام عزت سلام مدرس علم النفس الاجتماعي كلية الآداب جامعة بنها، مؤخرا، دراسة تحت عنوان «مرآتك النفسية»، تمثل دليل صحي نفسي لتقديم رحلة وعي بمنهج علمي تطبيقي للوصول للنجاح والتوازن النفسي والتغيير الفعال، استخلصت خلالها مجموعة من النصائح للصحة النفسية واكتشاف الذات.

روشتة للصحة النفسية

أوضحت وسام، لـ«الوطن» أن الدراسة استهدفت تقديم روشتة للصحة النفسية، من خلال استخدام المرآة النفسية، لتعيد لها النضارة والحيوية النفسية، من خلال رحلة نفسية تنتهي بإعادة الشخص صديقا رائعا لنفسه، وتعطيه ما تستحق.

تغير اللغة السلبية

أشارت إلى أن الدراسة استهدفت تغيير اللغة السلبية التي يتحدث بها الفرد مع نفسه، ليكون شخصا إيجابيا داعما ومحفزا لها على الحركة في اتجاة النجاح والخروج من دائرة المشاعر السلبية، مثل الخوف والحزن والغضب، بجانب التحكم في تلك المشاعر حتى لا تكون عقبة مع التركيز على تحقيق الأهداف من الحياة، وإدارة اليوم ليصبح رائعا مليء بالإنجاز والانتاجية من خلال خطة واضحة محددة الخطوات، لتصبح واقعا ملموسا.

دراسة تؤهل الفرد لإدارة علاقات ناجحه

وقدمت الدراسة، مجموعة من النصائح تساعد على تأهيل الفرد لإدارة علاقات ناجحة مع كل من حوله، ليصبح ناجحاً في الدراسة والعمل، ويسهم في تخطي العقبات النفسية المعطلة للنجاح، بالإضافة إلى انطلاق القدرات، ومواجهة السلبية واللامبالاة والتسويف واستعجال النتائج وعقلية الضحية والمعتقدات السلبية من خلال تطبيقات عملية وخطوات بسيطة سهلة التطبيق، تصنع مرآة نفسية يري فيها الفرد ملامحه النفسية وقد عادت لها بريق الحياة.

وتعكس التطبيقات أفضل وأقوى نسخة من النفس، ولكل شخص يسعى للنجاح ولا يعرف طريقه، ويسعى إلى معرفة نقاط القوة بداخله فيستثمرها، ويسعى لمعرفة نقاط الضعف التي تعرقل خطواته، ويقويها بهدف إحداث التوازن النفسي داخل مجالات الحياة المختلفة والتعلم من أخطاء الماضي وعدم الوقوف عندها.