4 مشروبات لتقليل الإحساس بالجوع المستمر.. «ادخلهم في نظامك الغذائي»

عند الشعور بالجوع، يرغب البعض في تناول أطعمة ومشروبات، تؤدي إلى الإحساس بالامتلاء والشبع، لعدم زيادة الوزن أو للحفاظ على صحتهم وخسارة الوزن، ولأن بعض الأشخاص يواجهوا صعوبة في السيطرة على شهيتهم خلال نظامهم الغذائي.

ورغم سهولة تقليل الشعور بالجوع عن طريق تناول مجموعة من المشروبات، لذا نرصد خلال السطور التالية نوضح مشروبات تساعد على تقليل الشعور بالجوع على مدار اليوم، وفقًا لما نشر في موقع «بولد سكاي».

مشروبات لتقليل الجوع

1- المشروبات الغنية بالبروتين: تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترات طويلة، وتمد الجسم بالطاقة والحيوية، ويمكن تناولها بين الوجبات الأساسية وإعداداها بمكونات «سموثي البروتين»، ويمكن إضافة الحليب مع الزبادي اليوناني وبعض الفواكهه المفضلة لك والثلج، وللتحلية يمكنك إضافة ملعقة من زبدة الفول السوداني لزيادة نسبة الدهون الصحية والبروتين.

أو يمكنك إعداده بحليب اللوز ومسحوق البروتين، ولزيادة نسبة البروتين يفضل إضافة ملعقة من زبدة اللوز، وإضافة الشوكولاتة الداكنة كلها معا، أو «بروتين بالكاكاو» سواء ساخن أو مثلج.

شاي أسود وعصير أخضر

2- مشروب عصير الخضار، يعد من المشروبات التي تقلل الشهية، ووسيلة مثالية لاستعادة الصحة، ومن المفضل إدراجها في نظامك الغذائي، وتحضر بعدة وصفات، مثل خلط البقدونس مع الخس والتفاح الأخضر والليمون، والخيار والزنجبيل والكرفس والسبانخ، والنعناع.

3- الشاي الأسود: يمكنك شرب الشاي الأسود لتقليل الوزن، لأنه غني بمادة «البوليفينول»، المضادة للأكسدة وتساهم في تحفيز الجسم لحرق الدهون المتراكمة به.

4- الزنجبيل: يساعد بشكل كبير على تقليل الجوع وزيادة الشعور بالامتلاء ويزيد من عملية التمثيل الغذائي.