احذر الإفراط في تناول البروتين.. يؤدي إلى زيادة الوزن
كتب:
أمنية شريف
10:02 ص | الأحد 12 مايو 2024
مريض قلب - صورة تعبيرية
إذا كنت تتبع حمية غذائية تجعلك تستهلك الكثير من البروتينات، إذا فأنت أمام مشكلة كبيرة من السعرات الحرارية، إذ سيخزن جسمك الدهون، مما يسبب زيادة الوزن، نتيجة لتناول الأنواع المختلفة من البروتينات التي تسبب زيادة في الوزن، أو تستهلك كمية أكبر من التي يجب أن تتناولها.
البروتينات تسبب السمنة
الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين تؤدي عادةً إلى فقدان الوزن، لكن التناول بكميات كبيرة تؤدي إلى زيادة ملحوظة في الوزن، وهو ما أوضحه رامي رمزي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إذ عبر أن السبب الأساسي لزيادة الوزن والسمنة عند تناول البروتينات هو عدم توازن الطاقة بين السعرات الحرارية المستهلكة من البروتينات وبين طاقة الجسم، مما ينشأ نمط غذائي غير صحي يؤدي إلى زيادة الوزن.
الكمية المسموحة من تناول البروتينات
وأضاف أنّ الكمية المسموح تناولها من البروتينات هي حسب وزن الجسم: «لو الوزن 75 كيلو، يستهلك 60 جرامًا من البروتينات، فيكون مؤشر البروتينات أقل بـ10% من وزن الجسم»، كما أشارت بعض الدراسات إلى أن تناول البروتين بما يتجاوز الاحتياجات اليومية الموصى بها يزيد من كتلة الدهون والسمنة، مع احتمال كبير لزيادة مؤشر كتلة الجسم، ويرتبط بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك يجب اتباع بعض النصائح.
محاذير الإفراط في تناول البروتين
ونصح أخصائي التغذية العلاجية باتباع مجموعة من النصائح تتمثل في التالي:
- من أنواع البروتينات التي تسبب السمنة الهائلة هي مساحيق الأطعمة، مثل مسحوق الفاصوليا المعبأ، إذ يحتوي على مكونات تدعم زيادة الوزن.
- يجب عدم الاستهلاك الزائد من البروتينات.
- معرفة من يعانوا من أمراض الكلى أو ارتفاع ضغط الدم الكمية المناسبة من البروتينات.
- الحذر من الاستمرار بحمية غذائية تتبع البروتينات فقط، إذ يجب التوازن في أنواع الأطعمة.
- الحمية الغذائية الغنية بالبروتين تسبب انخفاض سريع في الوزن، ولكن يجب ممارسة الرياضة معها حتى لا تتركز الدهون في منطقة ما.
- البروتينات يجب أن تمثل حوالي 30% من نسبة الاستهلاك اليومية، لتعالج أمراض القلب والكولسترول.
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الاستهلاك المفرط للبروتين يؤدي إلى فائض في السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والانتفاخ.