احذر الإفراط في تناول البروتين.. يؤدي إلى زيادة الوزن

إذا كنت تتبع حمية غذائية تجعلك تستهلك الكثير من البروتينات، إذا فأنت أمام مشكلة كبيرة من السعرات الحرارية، إذ سيخزن جسمك الدهون، مما يسبب زيادة الوزن، نتيجة لتناول الأنواع المختلفة من البروتينات التي تسبب زيادة في الوزن، أو تستهلك كمية أكبر من التي يجب أن تتناولها.

البروتينات تسبب السمنة

الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين تؤدي عادةً إلى فقدان الوزن، لكن التناول بكميات كبيرة تؤدي إلى زيادة ملحوظة في الوزن، وهو ما أوضحه رامي رمزي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إذ عبر أن السبب الأساسي لزيادة الوزن والسمنة عند تناول البروتينات هو عدم توازن الطاقة بين السعرات الحرارية المستهلكة من البروتينات وبين طاقة الجسم، مما ينشأ نمط غذائي غير صحي يؤدي إلى زيادة الوزن.

الكمية المسموحة من تناول البروتينات

وأضاف أنّ الكمية المسموح تناولها من البروتينات هي حسب وزن الجسم: «لو الوزن 75 كيلو، يستهلك 60 جرامًا من البروتينات، فيكون مؤشر البروتينات أقل بـ10% من وزن الجسم»، كما أشارت بعض الدراسات إلى أن تناول البروتين بما يتجاوز الاحتياجات اليومية الموصى بها يزيد من كتلة الدهون والسمنة، مع احتمال كبير لزيادة مؤشر كتلة الجسم، ويرتبط بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك يجب اتباع بعض النصائح.

محاذير الإفراط في تناول البروتين

ونصح أخصائي التغذية العلاجية باتباع مجموعة من النصائح تتمثل في التالي: